Polizei kontrolliert an Brennpunkten

Einsatzkräfte der Polizei haben mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei und der Reiterstaffel am Donnerstagabend in der Innenstadt, insbesondere im Bürgerpark, am Zentralen Omnibusbahnhof sowie in der Pomologie und im Volkspark Präsenz gezeigt. Dort fallen immer wieder Personen und Gruppen durch Streitigkeiten, Schlägereien und Körperverletzungen auf. Auch Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz werden dort zunehmend registriert. Zwischen 17.30 und 22 Uhr kontrollierten die Polizei am Donnerstag fast 100 Personen. Zwei wollten im Bürgerpark abhauen, wurden aber festgehalten oder nach kurzer Flucht gestellt. Geringe Mengen Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt. Ein polizeibekannter 20-Jähriger hatte zwei Seitenschneider, mit denen oft bei Ladendiebstählen Etiketten entfernt werden, und originalverpackte Parfümflaschen bei sich. Jetzt wird überprüft, ob das Parfüm gestohlen wurde. Bei einer anderen Person wurden ein Küchenmesser und ein als Schlagwaffe tauglicher, morgensternähnlicher Gegenstand beschlagnahmt. Die Kontrollen werden laut Polizei fortgeführt.