Polizei fasst Einbrecher

Einen 39-jährigen Mann aus dem Zollernalbkreis konnte die Polizei als den mutmaßlichen Täter ermitteln, der Ende März und Anfang April in Hechingen und im Killertal insgesamt drei Wohnungseinbrüche verübt hat. Zuerst fiel der bereits polizeibekannte Mann Ende März in Starzeln auf, als er versuchte, in ein Wohnhaus einzudringen. Dort wurde er von Anwohnern ertappt und fortgejagt.

Bei einem Einbruch in der Fred-West-Straße in Hechingen Anfang April (wir berichteten) ließ der 39-jährige Drogenabhängige seinen Personalausweis liegen und lieferte den entscheidenden Hinweis somit selbst. Bei einer Durchsuchung beim mutmaßlichen Täter fanden die Ermittler mehrere Schmuckstücke. Dieser Schmuck stammte von einem weiteren Einbruch am 8. April in Hausen im Killertal. Die zehn wertvollen Uhren, die er bei der Tat in Hechingen erbeutete, hatte er bereits verkauft. In allen ihm vorgeworfenen Fällen störte den Mann die Anwesenheit von Personen nicht.

Die Polizei nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest. Er wurde am vergangenen Dienstag dem Haftrichter beim Amtsgericht Hechingen vorgeführt. Weil er keinen festen Wohnsitz hat und nur bei einer Bekannten untergeschlüpft war, bestand Fluchtgefahr. Deswegen ordnete der zuständige Richter Untersuchungshaft an.