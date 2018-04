Pieringer-Elfer zum 1:0-Sieg

Seit dem WFV-Pokalfinale 2015 ist Feuer drin in den Fußball-Spielen zwischen dem FV Ravensburg und dem SSV Reutlingen. Mit einem 2:1 holte sich der SSV damals in Degerloch den Pott, gestern traf man sich zum Punktspiel in der Oberliga. Mit zwei roten Karten gegen Ravensburg (Torhüter Kevin Kraus, 75. und Kapitän Rahman Soyudogru/90.) und einem Strafstoß-Tor für den SSV durch Marvin Pieringer (37...