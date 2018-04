Pfiffe als Motivation

So eng war es in der Frauen-Bundesliga lange nicht mehr. Die ersten acht Teams haben Chancen auf einen der drei Europapokal-Plätze – auch die TuS Metzingen auf Rang 5. Gegen den Deutschen Meister SG BBM Bietigheim gab’s am Wochenende jedoch eine 20:21 (9:11)-Heimniederlage. Die TuS vergab viele Wurfchancen. „Der Rückraum war fast nicht da“, schimpfte Metzingens Trainer René Hamann-Boeriths.Überra...