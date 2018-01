Öko-Haus stand in Flammen

Gegen 22.30 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr Rangendingen ein: Gebäudebrand in der Beethovenstraße. Eine Silvesterrakete aus der Nachbarschaft, so die ersten Ermittlungen der Polizei, war auf dem Balkon explodiert und hatte das Haus einer Familie mit drei Kindern in Brand gesetzt. Die Familie war nicht daheim, als das Feuer ausbrach. Die Feuerwehrleute retteten jedoch eine Katze und drei Hunde, die unversehrt blieben.

Schnell war der komplette Löschzug der Feuerwehr Rangendingen wie auch die mit alarmierte Drehleiter der Hechinger Feuerwehr sowie das Deutsche Rote Kreuz mit insgesamt 60 Einsatzkräften vor Ort. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand schon das Dach in Flammen. Der Brand hatte sich in kürzester Zeit ausgeweitet. Das Haus war aus Holz und anderen Naturmaterialien gebaut. Wegen der dichten Rauchs gestalteten sich die Löscharbeiten äußerst schwierig. Erst um 10 Uhr am Neujahrsmorgen war der Großbrand gelöscht. Der von der Hechinger Wehr extra angeforderte Wechsellader mit Kran half nach dem Öffnen der Dachhaut dabei, weitere Glutnester sichtbar zu machen und zu löschen.

Die Familie musste mit ansehen, wie ihr Haus abbrannte und sämtliches Hab und Gut in Flammen aufging. Notfallseelsorger Pfarrer Frank Steiner aus Rangendingen kümmerte sich um die Bewohner, die vorerst bei Verwandten untergekommen sind. Noch am Abend nahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen auf. An dem Öko-Wohnhaus entstand laut Polizei ein Schaden von 500000 Euro. kst