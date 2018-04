In einem Jahr will Ulrich Lange als Präsident des Württembergischen Tennis-Bunds (WTB) abdanken. Im TAGBLATT-Interview spricht der Reutlinger über sein letztes Großprojekt und die geplante Fusion mit Baden.TAGBLATT: Herr Lange, in einem Jahr werden Sie sich nicht mehr als WTB-Präsident kandidieren. Kommt schon etwas Wehmut auf?Ulrich Lange (76): Es ist alles noch etwas Wischiwaschi. Es hängt alle...