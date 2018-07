Noch ein Rookie für die Tigers

Mehr Punkte als er hat bislang keiner bei den Bulldogs an der Drake University in Des Moines/Iowa erzielt: Genau 2000 Zähler sind Reed in den vier Jahren am College gelungen. In der zurückliegenden Saison machte der Linkshänder im Schnitt 19,2 Punkte pro Spiel. Dazu verteilte er 2,3 Korbvorlagen und holte 3,6 Rebounds. Und: „Er hat uns auch in der Verteidigung überzeugt“, sagt Tigers-Manager Robe...