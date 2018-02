Nicht so brutal wie der Name

Ein Ball, der in einen Korb geworfen werden muss, und das dominierende Team der Bundesliga kommt aus Bamberg: In Tübingen denkt man bei diesen Stichworten unwillkürlich an den Basketball der vergangenen Jahre. Doch schon ein paar Kilometer entfernt findet sich eine andere Sportart, auf die diese Beschreibung zutrifft. In Böblingen und Stuttgart wird Unterwasser-Rugby auf Bundesliganiveau gespielt...