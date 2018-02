Nicht jede Glasflasche im Bach ist schädlicher Müll

Zur traditionellen Neckarputzete der Rottenburger Fischerfreunde schwärmten am Samstagvormittag 23 Mitglieder in das weitläufige Revier aus. Dass umfasst den Bischoff-Baggersee in Richtung Hirschau, den Rolu-See neben dem Fischerheim in der Felix-Wankel-Straße, den Neckar hinauf bis Obernau, den Katzenbach in Bad Niedernau und den Seltenbach im Rommelstal.Gegen Mittag kehrten die Teams ins Fisch...