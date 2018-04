Neben Badespaß gibt’s Wlan, neue Toiletten und mehr Liegefläche

Bis zu 21 Grad sind für Samstag vorhergesagt. Das wird reichen, um einige Besucher ins Tübinger Freibad zu locken: Dann startet die Freiluft-Badesaison! Zunächst ist das Bad von 6 bis 20.30 Uhr geöffnet.

Über den Winter ist das Bad-Gelände an der Tübinger Europastraße weiter um insgesamt 2,6 Hektar gewachsen. „Mit dem neuen Freizeit- und Erholungsbereich bietet das Freibad echte Mehrwerte“, sagt Ortwin Wiebecke, der Sprecher der Geschäftsführung bei den Tübinger Stadtwerken (SWT). Weil der Rasen auf Teilen der Liegewiese noch anwachsen muss, bleiben diese vereinzelt noch abgesperrt. Die Arbeiten waren bereits für das vergangene Jahr geplant, mussten aber aufgrund von Kälte und Frost verschoben werden.

Nun ist das neue Sanitärgebäude mit Duschen und Toiletten fertig. Auch die Trimm-Dich-Geräte sowie der Barfuß-Pfad befinden sich wieder in besserem Zustand. Durch die weitläufigeren Rasenflächen erhoffen sich die Stadtwerke, dass es auch an Spitzentagen im Sommer „genügend Platz“ für alle gibt, so Wiebecke. „Wir sind mit dem Ergebnis der Erweiterung sehr zufrieden.“ Das Tübinger Freibad biete somit einen der größten Erholungs-, Freizeit- und Sportbereiche eines Freibads in der Region.

Am Samstag können auch alle Besucher flächendeckend das Wlan nutzen, das im Vorjahr testweise schon eingeführt wurde. Voraussetzung ist die einmalige Registrierung mit der Email-Adresse. Nicht möglich ist die Nutzung im Kinder- und Spielplatzbereich. Die Stadtwerke haben die Funkmasten so anordnen lassen, dass es sonst „so gut wie keine Funklöcher“ gibt, wie sie in einer Pressemitteilung schreiben.

Eine Höhepunkt der Saison ist für Samstag, den 21. Juli, seitens der Stadtwerke geplant: ein großes Freibad-Fest zur Erweiterung. Es soll laut Pressemitteilung „ein buntes Programm mit vielen Attraktionen zum Ansehen, Genießen und selbst Mitmachen“ geben. Nach vielen Jahren der Planung gibt’s Grund zu feiern.