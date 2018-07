Nächster Rookie für die Tigers

Seine Qualitäten als Punktesammler hat Timmer im College unter Beweis gestellt: Der ehemalige Pharmazie-Student hält mit exakt 2000 Zählern in vier Jahren den Punkterekord an der Drake University. Den hat er übrigens eine, ehemaligen Tigers-Spieler weggeschnappt: Josh Young, vergangene Saison mit Vechta in die Bundesliga aufgestiegen. Neben seinen Qualitäten aus der Distanz – in der vergangenen Saison traf Timmer 41,3 Prozent seiner Dreier – hat er auch einen guten Zug zum Korb. Allerdings ist er mit 1,85 Meter verhältnismäßig klein. „Wäre er zehn Zentimeter größer, hätte er wahrscheinlich noch ganz andere Angebote bekommen“, sagt Tigers-Pressesprecher Tobias Fischer. In der zurückliegenden Saison am College erzielte Timmer im Schnitt 19,2 Punkte pro Spiel, verteilte 2,3 Korbvorlagen und holte 3,6 Rebounds. „Ich bin sehr aufgeregt, bei den Tigers meine Profi-Karriere zu starten“, sagt Timmer. „Ich freue mich darauf, das zu tun, was die Mannschaft von mir braucht, um Spiele zu gewinnen und eine erfolgreiche Saison zu spielen.“

Nach der Verpflichtung von Aaron Brennan in der Vorwoche, haben die Tigers nun den zweiten Rookie mit ausländischem Pass geholt. Zwei Spieler auf den Positionen 1 und 3, die nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben, sollen in den kommenden Wochen noch folgen. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die Tigers dabei auf erfahrenere Spieler setzen. Das Training startet in der zweiten August-Woche.

Die Tübingen haben nun sieben Profis im Kader: Neben den US-amerikanischen Profi-Neulingen Timmer und Brennan (Forward) sind das mit deutschem Pass: Robert Nortmann (Center/Forward), Besnik Bekteshi (Guard), Enosch Wolf (Center), Elijah Allen (Forward) und Jacob Mampuya (Guard/Forward). Hinzukommen die Nachwuchsspieler Matti Sorgius, Nemanja Nadjfeji und Daniel Zacek.