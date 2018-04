Nach 8:4 Bruch im Spiel

Nach der knappen Hinspiel-Niederlage hatten sich die Handballerinnen der Spvgg Mössingen gegen den TSV Nordheim gute Chancen auf den ersten Punkt ausgerechnet – doch auch am drittletzten Spieltag verloren die Mössingerinnen mit 27:35 (12:18). Dabei startete die Spvgg in einer offensiven 6:0-Formation sehr gut und führte schnell mit 4:0 und 8:4. Wie in fast jedem Spiel dieser Saison folgte jedoch ...