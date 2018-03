Motorradfahrerin schwer verletzt

Die 17-Jährige befuhr gegen 15.50 Uhr mit ihrer Honda die Kreisstraße 6911 von Kirchentellinsfurt Richtung Pfrondorf und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überfuhr sie einen Leitpfosten, ehe sie an der angrenzenden Böschung stürzte. Der Rettungsdienst brachte die Schwerverletzte in eine Klinik, wo sie stationär aufgenommen wurde. Am Motorrad entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.