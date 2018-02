Mössingen wie entfesselt

Draußen tobte das Schneechaos, drinnen die Fans der Sportvereinigung: Mit 37:19 (19:7) fegte Mössingen die HSG Rietheim-Weilheim am Samstag aus der Steinlachhalle. Dabei wollte zur Halbzeit noch keiner so recht dran glauben, zu sehr hatte sich das Bild der vergangenen Wochen in den Köpfen festgesetzt. Nach oftmals solidem Beginn folgte in der zweiten Hälfte meist die Ernüchterung. Als Tabellenlet...