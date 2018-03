Mit der VR-Brille eintauchen in abenteuerliche Welten

Wer in der Reutlinger Stadthalle in den vergangenen vier Tagen eine Virtuelle-Realität-Brille aufgesetzt hat, tauchte in atemberaubende Welten ein: Wie ein Herzchirurg konnten Interessierte ein gescanntes Patienten-Herz von allen Seiten anschauen, vergrößern oder sogar hineinsehen. In einem anderen Raum fuhren Besucher hoch über die Baumwipfel einer virtuellen Landschaft, um zu testen, in welcher...