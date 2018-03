Mann mit Drogen und Waffen geschnappt

Bereits am Freitag ist ein einschlägig vorbestrafter mutmaßlicher Rauschgifthändler in Reutlingen festgenommen worden. Bei ihm wurden mehrere hundert Gramm Rauschgift, mehrere tausend Euro Bargeld sowie drei Waffen beschlagnahmt. Der Mann sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Umfangreiche Ermittlungen der Rauschgiftfahnder haben auf die Spur des 20-Jährigen und einer 22-jährigen Frau aus Reutlingen geführt. Dabei wurden in der vergangenen Woche zwei Postsendungen mit über zehn Gramm Haschisch sowie 113 Gramm Amphetamin abgefangen. Am Freitag wurde der Mann nach Angaben der Polizei in der Wohnung der Frau angetroffen. Bevor er allerdings festgenommen werden konnte, flüchtete der Verdächtige in die Küche und warf eine Tüte mit rund 300 Gramm Marihuana aus dem Fenster. Bei der anschließenden Durchsuchung des Hauses sowie des Autos des Mannes fanden die Beamten weiteres Rauschgift, das mutmaßliche Dealergeld, Ecstasy-Tabletten sowie zwei Schreckschusswaffen und ein Butterflymesser. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen wurde der Festgenommene am Samstag dem Haftrichter vorgeführt, der den Beschuldigten dann in Untersuchungshaft nahm. Der mutmaßliche Rauschgifthändler wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die 22-jährige Frau aus Reutlingen befindet sich derzeit auf freiem Fuß.