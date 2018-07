Luxemburger Bettendorf gewinnt Springen in Dettighofen

Dettighofen. Bester Deutscher in einer mit 25 000 Euro dotierten Prüfung war am Sonntag Sven Schlüsselburg aus Islfeld, der auf Quentin Tarantino mit einem Strafpunkt Dritter wurde. Der Sieg ging an Victor Bettendorf. Der 27-jährige Luxemburger blieb auf dem Sorbier Blanc in beiden Umläufen ohne Fehler. Mit mehr als einer Sekunde Rückstand ritt der Schweizer Werner Muff auf Escoffier auf den zweitem Platz.