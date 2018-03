Löwen schonen Topleute gegen Kielce

Mannheim. Er wolle die Belastung gleichmäßig verteilen, kündigte Trainer Nikolaj Jacobsen nach dem 36:23-Auswärtssieg in der Bundesliga beim TV Hüttenberg an.

«Das können wir nicht mehr drehen», sagte der Isländer zum 24-Tore-Rückstand aus dem Hinspiel vor dem Heimspiel am Samstag (19.00 Uhr/Sky). Die beiden Außenspieler Patrick Groetzki und Gudjon Valur Sigurdsson würden etwa nicht von Beginn an spielen, kündigte Jacobsen an.

In Polen verlor eine Löwen-Mannschaft aus Spielern der 3. Liga und A-Jugendlichen deutlich 17:41. Die B-Kräfte spielten in der Königsklasse, weil die Profis am selben Tag in der Bundesliga gegen den THW Kiel antreten mussten. Ohne sich mit dem europäischen Handball-Verband (EHF) abzustimmen, hatte die HBL das Topspiel auf den gleichen Tag gelegt wie das Hinspiel in der Königsklasse. Das hatte die Liga gemäß des seit dieser Saison gültigen TV-Vertrages mit der ARD vereinbart, die das Spiel zur besten Sendezeit und an einem Wochenende ohne Fußball-Bundesliga live übertrug. Auch dieses Duell verloren die Rhein-Neckar Löwen 22:27.

«Wir wollen im Rückspiel einfach ein gutes Spiel machen, das sind wir unseren Fans und auch unserer 2. Mannschaft schuldig», meinte Löwen-Star Andy Schmid unmittelbar nach den beiden Niederlagen am «Scheiß-Tag für den Handball». Ohne Aussicht auf ein Wunder in der SAP-Arena wird der Kapitän aber nicht so lange spielen wie sonst.