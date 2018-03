Limp Bizkit spielen beim Sommer-Open-Air in Rottenburg

Auf der Bühne sind sie nach wie vor eine große Attraktion im Heavy Rock, und deshalb bahnt sich für die Rückkehr der Nu-Metal-Pioniere um Frontmann Fred Durst ein Sensationserfolg an. Bereits 40.000 Tickets sind für die Sommer-Termine in Deutschland verkauft, die Konzerte in Dresden, Mannheim und Kassel sind bereits ausverkauft. Limp Bizkit spielen wegen dieser Nachfrage sechs Zusatzkonzerte, eines davon in Rottenburg.

Limp Bizkit gehören zu den innovativsten Bands ihres Genres und sind mit mehr als 40 Millionen verkauften Tonträgern eine der erfolgreichsten. Seit sie sich 1994 in Jacksonville/Florida gründeten, beeinflussen sie mit ihrem Mix aus peitschenden Rhythmen, massiven Gitarrenwänden und funkigen HipHop-Elementen viele Nachwuchsmusiker. Nu Metal ist eine Neuinterpretation der Crossover-Musik aus den frühen 90ern. Drei Grammy-Nominierungen und mehrfache Chart-Spitzenplätze, zwei Mal auch in Deutschland, hatten Limp Bizkit. Am Mittwoch sind Karten einen Tag lang vor offiziellem Verkaufsbeginn exklusiv bei den TAGBLATT-Geschäftsstellen zu haben. Preis: 58 Euro, Inhaber der TAGBLATT-Card erhalten 3 Euro Rabatt. Da der Eugen-Bolz-Platz nicht mehr als 5000 Zuschauer fasst, empfiehlt es sich, sich rasch zu entscheiden.