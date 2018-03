Landesligist Mössingen bleibt sieglos

Allerdings schrammte die Spvgg Mössingen beim Heimwettkampf gegen den KTV Hohenlohe II haarscharf mit 263,85:264,20 Punkten am Sieg vorbei. Beiden Teams fehlten Turner. Mössingen musste kurzfristig auf Andreas Böhringer verzichten. Hohenlohe gewann am Boden mit 47,20:46,15. Mössingen turnte am Seitpferd ohne Absteiger und siegte mit 0,45 Zählern Vorsprung. Die Ringe gewann Hohenlohe und führte zu...