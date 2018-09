Kretschmann bekommt einen Korb

Toronto. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat von seinem Amtskollegen in der kanadischen Provinz Ontario einen Korb erhalten: Premier Doug Ford sagte ein geplantes Treffen während Kretschmanns aktueller Kanada-Visite ab. Die Hoffnung auf eine Erweiterung des seit 1987 bestehenden Freundschaftsabkommens mit Ontario hatten die Baden-Württemberger schon bei seinem Amtsantritt begraben: Als Spitzenkandidat der rechtspopulistischen Progressive Conservative Party of Ontario hat Ford im Juni 2018 die liberale Premierministerin Kathleen Wynne abgelöst. Sein Bruder Rob hatte in seiner Zeit als Bürgermeister von Toronto (2010-2014) mit Alkohol- und Drogenproblemen weltweit Schlagzeilen gemacht.

Offiziell begründete Fords Büro die Absage mit Terminschwierigkeiten. Tatsächlich scheint es aber um Meinungsverschiedenheiten in der Energie- und Wirtschaftspolitik zu gehen. Unter den knapp 100 baden-württembergischen Delegierten, die Kretschmann begleiten, ist ein Vertreter der WPD AG, dessen umstrittenes Windparkprojekt „White Pines“ in Ontario beinahe fertiggestellt ist. Doch diesen Sommer stoppte Fords Regierung die Arbeiten; das Parlament in Ottawa verbot den Abschluss per Gesetz. Der „Toronto Star“ berichtete, der wahre Grund für die Absage des Kretschmann-Gesprächs liege in Fords Weigerung, über das Thema zu sprechen.

In Kretschmanns Tross reisen auch Baden-Württembergs Minister für Finanzen, Umwelt, Verkehr und Wissenschaft. Auf dieser Ebene kam es offenbar zu weiteren Absagen von Amtskollegen. Termine mit Lieutenant Governor Elizabeth Dowdeswell, als Vertreterin der britischen Krone ranghöchste Amtsträgerin in Ontario, und mit Abgeordneten des kanadischen Parlaments blieben aber bestehen.

Kretschmann selbst sagte, Ontario sei einer der ersten Partner im Kampf gegen den Klimawandel gewesen. Er bedauere es deshalb sehr, Ford nicht treffen zu können; auch, weil es mit White Pines ein handfestes Problem gebe. Es sei wichtig, unter befreundeten Nationen Investitionssicherheit zu gewährleisten. „Bedauerlicherweise kann ich das also nicht ansprechen.“

Die Delegation mit Vertretern aus Politik, Wissenschaft, Verbänden und Industrie führt noch bis Freitag Gespräche in Kanada. Es geht dabei um Themen wie Klimaschutz, Mobilität und Einwanderungspolitik. Die Abordnung war zuvor beim Umweltgipfel Global Climate Action Summit in San Francisco und im Silicon Valley. Jens Schmitz