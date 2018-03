Kletter-Nomadin Kathrin Lehmann hat in Lustnau die Boulder-Routen mitgeschraubt

Oder die Routenbauerin. Eine, wie Kathrin Lehmann, in Boulderkreisen als „Kaddi“ bekannt. Vergangene Woche war sie mit drei Kollegen im B12, für eine anspruchsvolle Aufgabe: die Qualifikations-, Halbfinal- und Finalboulder für die Süddeutschen Meisterschaften und den Baden-Württembergischen Jugendcup an die Wand zu bringen.Klar, spätestens für das Finale geht es da in knackige Schwierigkeitsregio...