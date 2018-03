Khedira fest vom Viertelfinal-Einzug überzeugt

Stuttgart. «Wir haben viel Erfahrung und wissen, wie man große Spiele angeht, das haben wir vielen anderen Teams voraus - auch Tottenham», sagte der 30-Jährige im Interview der «Stuttgarter Zeitung» und der «Stuttgarter Nachrichten» (Mittwoch).

«Wir sind auch nach den Erfolgen in den vergangenen Jahren noch lange nicht satt, das zeichnet uns aus», sagte Khedira. Am Mittwoch (20.45/Sky) spielt Juve im Achtelfinal-Rückspiel in London um den Einzug ins Viertelfinale. Um nach 90 Minuten weiterzukommen, brauchen die Italiener einen Sieg oder ein Unentschieden mit mindestens drei Auswärtstoren.