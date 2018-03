Kein Profisport mehr in Frickenhausen

Wenn der TTC Frickenhausen am Sonntag, 18. März, um 15 Uhr in seiner Sporthalle auf dem Berg als Tabellenvierter der 2. Bundesliga gegen den TTC Ober-Erlenbach Bad Homburg antritt, ist dies das sein vorletztes Bundesliga-Heimspiel. Aus finanziellen Gründen wird sich der TTC nach 34 Jahren in der 1. und 2. Bundesliga aus dem Profisport zurückziehen. Das hat das Präsidium einstimmig beschlossen.„Da...