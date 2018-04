Kauernde Frauen und ein humpelnder Mann baten in Tübingen um Almosen

Eine Frau kauert seit Stunden auf ihren Knien und Ellbogen in der Karlstraße, das Gesicht nach unten gewandt. In ihren Händen hält sie einen Pappbecher, in dem ein paar Münzen liegen. Der Kleidung nach zu urteilen ist sie ebenso arm wie der Mann, der sich mühsam mit nach innen verdrehten Füßen an einer kleinen Krücke in der Altstadt bewegt. Seine weite Hose hat Löcher, ist ausgefranst, die Jacke ...