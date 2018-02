2. Fußball-Bundesliga Jahn Regensburg setzt Erfolgskurs gegen Heidenheim fort

Der SSV Jahn Regensburg bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga im neuen Jahr auf Erfolgskurs. Der Aufsteiger besiegte am Samstag den 1. FC Heidenheim mit 2:0 (1:0). In der Tabelle rückten die Oberpfälzer auf Platz fünf vor.