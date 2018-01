Interview mit dem Rottenburger Volleyball-Trainer Hans Peter Müller-Angstenberger

Die Hinrunde beendete der TV Rottenburg als Tabellenvorletzter mit einem Sieg – trotzdem waren nie Buhrufe oder Pfiffe in der Halle zu vernehmen, auch in den einschlägigen Internet-Foren gibt’s kaum Kritik oder gar Rauswurf-Forderungen, Trainer Hans Peter Müller-Angstenberger kann in Ruhe arbeiten. Über dieses Phänomen spricht der 45-jährige TVR-Coach im TAGBLATT-Interview, die Änderung der Spiel...