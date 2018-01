In Kabul getötete Deutsche stammte aus Baden-Württemberg

Kabul. Das sagte Georg Taubmann, Chef der Entwicklungshilfeorganisation Shelter Now, die auch in Deutschland ein Büro hat. Die Frau, die Taubmann auf Mitte 60 schätzt, hatte eine kleine Hilfsorganisation - Cabilla mit Sitz in Herrenberg (Kreis Böblingen) -, die ab und zu mit Shelter Now zusammengearbeitet hat.

«Sie war eine sehr mutige Frau», sagte Taubmann am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Am Sonntag hätte sie zusammen mit Shelter Now deren Taubstummenprojekt besuchen sollen. Die Helferin war vor etwa einer Woche in Kabul angekommen. Dass sie im großen Intercontinental-Hotel wohnte, das Samstagnacht von Talibankämpfern angegriffen wurde, sei ungewöhnlich gewesen, sagte Taubmann. Sie habe sonst immer in bescheidenen Gästehäusern oder bei Freunden gewohnt.