Hurra, die ganze Schicht ist da

Die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen vor zwei Wochen brachte Eishockey in Deutschland wieder ins größere mediale Rampenlicht. Am Wochenende ging nun die Hauptrunde in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zu Ende – und das mit einem Erfolg für die Schwenninger Wild Wings, die sich erstmals seit ihrer Rückkehr in die DEL vor fünf Jahren für die Playoffs qualifizierten. Das TAGBLATT war am S...