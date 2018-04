Hoher Schaden bei Auffahrunfall

Ein Schaden in Höhe von etwa 12000 Euro war Ergebnis eines Auffahrunfalls am Donnerstagmorgen auf der B27 kurz vor Ofterdingen. Ein 27-Jähriger fuhr mit seinem 3er BMW kurz vor 7.30 Uhr die Bundesstraße von Hechingen her in Richtung Tübingen und übersah dabei vermutlich aus Unachtsamkeit, dass die vorausfahrende 36 Jahre alte Fahrerin eines Toyota Auris auf Höhe der Einmündung L385 halten musste. Das Auto des Unfallverursachers war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste an den Abschlepphaken.