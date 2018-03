Hohe Haftstrafen: Drogendealer verurteilt, die als Türsteher am Schwarzen Schaf gearbeitet haben

Ein 34-Jähriger wurde zu 4 Jahren und 8 Monaten verurteilt. Er soll zwischen Sommer 2016 und Sommer 2017 mehrfach Marihuana in Köln gekauft und in Reisekoffern nach Tübingen und Stuttgart transportiert haben. Von insgesamt 30 Kilogramm war in der Anklage die Rede. In Tübingen verkaufte er die Drogen für einen Kilopreis von 5000 Euro an drei 25-jährige Männer weiter.Als Türsteher gearbeitetAlle dr...