Hoffenheims Sturmduo Kramaric und Uth angeschlagen

Zuzenhausen. Der kroatische Nationalspieler hatte in den vergangenen fünf Bundesliga-Spielen immer getroffen, plagt sich aber mit Patellasehnenproblemen. «Er hat gestern nicht trainiert. Das war eine Vorsichtsmaßnahme, und er will es heute versuchen. Wir müssen trotzdem mal schauen, wie es ist», sagte Trainer Julian Nagelsmann vor der Begegnung des Tabellensiebten gegen den Abstiegskandidaten am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Muskuläre Probleme haben Stürmer Mark Uth und Mittelfeldspieler Dennis Geiger. Definitiv ausfallen werden Nationalspieler Kerem Demirbay (Syndesmoseanriss) und Defensivakteur Stefan Posch (Schambeinprobleme).