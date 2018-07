Hoffenheim verlängert mit Nazario und verleiht ihn

Zuzenhausen. Zugleich wurde der 23 Jahre alten Offensivspieler bis Dezember 2019 an den brasilianischen Erstligisten Atlético Paranaense verliehen, wie der Verein am Donnerstag mitteilte. Nazario steht seit dem Sommer 2013 in Hoffenheim unter Vertrag, war aber die meiste Zeit ausgeliehen. Für den Erstligisten bestritt er bislang nur zwei Spiele zum Ende der Saison 2013/2014.