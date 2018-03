Hoffenheim-Engpässe im Mittelfeld: Auch Rupp fällt wohl aus

Zuzenhausen. Der 27-Jährige plagt sich mit Wadenproblemen herum. «Es ist nicht so, dass er Stand jetzt ohne Risiko spielen kann», sagte Trainer Julian Nagelsmann am Donnerstag.

Im Duell der beiden Europa-League-Anwärter am Samstag (15.30 Uhr/Sky) fehlen zudem Nationalspieler Kerem Demirbay (Syndesmoseanriss) und Dennis Geiger (Sehnenverletzung im Oberschenkel). Anwärter auf die vakanten Plätze sind U21-Europameister Nadiem Amiri und der in dieser Saison bislang kaum in Erscheinung getretene Ex-Fürther Robert Zulj. Allerdings könnten auch die Angreifer Serge Gnabry oder Mark Uth weiter hinten spielen.

Mit einem Sieg in Gladbach könnte Hoffenheim den Vorsprung vor der schwächelnden Borussia auf sechs Punkte ausbauen. Von einem Sechs-Punkte-Spiel, wie es Flügelflitzer Pavel Kaderabek genannt hatte, wollte Nagelsmann allerdings nichts wissen. «Natürlich können wir mit einem Sieg ein bisschen Abstand herstellen und unseren Platz festigen. Aber trotz eines Sieges werden wir dafür wahrscheinlich keine sechs Punkte kriegen», sagte der 30-Jährige.