Höchstleistungen zur Premiere

Vier Rekorde in sechs Wettkämpfen – Dieter Schneider, der Vorsitzende der veranstaltenden LG Steinlach-Zollern, war höchst zufrieden mit der spitzensportlichen Bilanz des beim achten Mal erstmals im Hechinger Weiherstadion ausgetragenen Jump & Fly-Meetings am Samstag. Mehr Resonanz hatte sich der Veranstalter allerdings in den Breitensport- und Nachwuchswettbewerben am frühen Nachmittag erhofft: ...