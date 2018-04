Handballer Ekdahl Du Rietz wechselt zu Paris St. Germain

Mannheim. Der Schwede beendet dann wie angekündigt seine dreimonatige Aushilfe beim deutschen Meister und wechselt zu den Franzosen, wie die Mannheimer am Freitag mitteilten. In Paris erhält der 28-Jährige einen Zweijahresvertrag. «Ich bekomme noch einmal die Chance, mit einigen der weltbesten Handballer in einem ambitionierten Club zu spielen», sagte Ekdahl Du Rietz. Er wird dort auch mit Nationalmannschafts-Kapitän Uwe Gensheimer zusammenspielen.

Doch sein Wechsel überrascht. Im Sommer 2017 hatte Ekdahl Du Rietz seine Karriere eigentlich beendet und war auf Weltreise gegangen. Dann ließ er sich Anfang März von den von Verletzungen geplagten Löwen überreden, noch einmal auszuhelfen. Ein Engagement in Mannheim über diese Saison hinaus hatte er damals ausgeschlossen. In Paris soll er die Nachfolge des ehemaligen Welthandballers Daniel Narcisse antreten, der seine Karriere im Sommer beenden wird.