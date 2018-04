Gönningen blüht wieder auf

Die Natur hat nach der langen Kälteperiode noch rechtzeitig den notwendigen Schub bekommen: Zum 14. Mal kann deshalb in Gönningen die Tulpenblüte gefeiert werden mit den beiden Tulpensonntage jetzt am 15. April und eine Woche später am 22. April.Auf dem Friedhof, im Blumenzwiebel-Lehrgarten, auf dem speziell angelegten Probefeld und entlang des Tulpenwegs sowie in vielen Vorgärten blühen an die 1...