Gezielter Stich oder Notwehr?

Auch nach dem vierten Verhandlungstag vor dem Landgericht Tübingen bleiben Abläufe und Hintergründe unklar: Bei einer Roma-Hochzeit in Riederich am 8. Juli 2017 soll ein 35-Jähriger einen 30-Jährigen niedergestochen haben. Dieser starb am Folgetag. Was davor passiert war? Da gingen die Aussagen auseinander. Teilweise waren sie so unterschiedlich, dass Staatsanwältin Edith Zug bei einem Zeugen gar...