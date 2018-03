Gewerkschaft: Einigung über Tarifvertrag auf Bewährung in Sichtweite

Im Tarifkonflikt an den vier baden-württembergischen Uniklinika für Personal-Mindestbesetzungen und ein Konsequenzenmanagement ist laut der Gewerkschaft Verdi eine Einigung erstmals in Sichtweite. Bei den Gesprächen seien die Arbeitgeber in der Frage der Verbindlichkeit der Mindestbesetzungen auf die Gewerkschaft zugegangen. Die Verhandlungskommission habe das Ergebnis heute bewertet und halte einen „Tarifvertrag auf Bewährung“ auf dieser Basis für annehmbar.

Dass nun doch Bewegung in die zuvor ins Stocken geratenen Verhandlungen kam, führt Verdi auch auf die Ankündigung massiver Arbeitsniederlegungen zurück.

Die für Donnerstag und Freitag angekündigten Warnstreiks in Heidelberg, Freiburg und Tübingen werden nun ausgesetzt, bis nach den Beratungen an den vier Standorten die große Tarifkommission von Verdi Mitte April endgültig entscheidet; so die Gewerkschaft in ihrer Pressemitteilung.

Für die vier baden-württembergischen Uniklinika in Tübingen, Heidelberg; Freiburg und Ulm gilt ein eigener Tarifvertrag mit dem Arbeitgeberverband Uniklinika, von dem rund 27000 Beschäftigte an den vier Kliniken betroffen sind. Die Ärzte fallen unter den TV Ärzte, das wissenschaftliche Personal als Landesbeschäftigte unter die Tarifbestimmungen des Landes.