Geringe Beute, hoher Schaden: Einbrecher durchwühlte vier Kindergärten

In der Eugenstraße hebelte der Einbrecher zwischen Freitag, 15.15 Uhr, und Sonntag, 15.45 Uhr, die Terrassentür auf. Er durchsuchte sämtliche Räume und stemmte verschlossene Türen und Schränke mit brachialer Gewalt auf. Soweit der Polizei bislang bekannt ist, stahl er nur einen geringen Geldbetrag, hinterließ aber einen Sachschaden, der den Wert des Diebesguts um ein Vielfaches übersteigen dürfte. Die genaue Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden. Der Einbruch am Kindergarten in der Wilhelmstraße wurde am Montagmorgen entdeckt. Hier hebelte der Einbrecher ein Fenster an der Gebäuderückseite auf, durchsuchte alle Räume und durchwühlte im Büro sämtliche Schränke und Schubladen. Da dort aber nichts von Wert aufbewahrt wird, dürfte er laut Polizei ohne Beute wieder abgezogen sein. Über eine aufgehebelte Terrassentür kam der Einbrecher in den Kindergarten in der Rappstraße. Der Täter durchwühlte Schränke und Spinde, stieß aber auch hier nur auf einen kleineren Bargeldbetrag. Der Schaden wird von der Polizei auf etwa 700 Euro geschätzt. 1000 Euro Schaden hinterließ ein Einbrecher, als er zwischen Freitag, 18.40 Uhr, und Montag, 6.45 Uhr, die Eingangstür zum Kindergarten im Schleifmühlenweg aufhebelte. Verschlossene Türen und Schränke stemmte er mit Gewalt auf und durchwühlte sämtliche Schubfächer und Schubladen. Auch in diesem Kindergarten fand der Einbrecher nach ersten Erkenntnissen der Polizei nur einen kleineren Geldbetrag. Dass es sich in allen Fällen um denselben Täter handelt, ist laut Polizei nicht auszuschließen. Die Ermittlungen laufen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07071 / 9728660 zu melden.