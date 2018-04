Gericht verurteilt Vergewaltiger zu sechseinhalb Jahren Haft

Die Staatsanwaltschaft hatte dem Asylbewerber aus Gambia eine ganze Serie von Verbrechen gegen Frauen in Tübingen vorgeworfen, die 2015 begonnen hatte. Die Gewalttaten in der Innenstadt lösten große Verunsicherung in der Bevölkerung aus: Eine der Frauen war in der Wilhelmstraße vergewaltigt, eine im Alten Botanischen Garten überfallen worden. In diesen beiden Fällen sprach die 3. Große Jugendkamm...