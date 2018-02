Gastgeber dominiert

Gastgeber TSG Tübingen dominierte bei der Gaumeisterschaft der Rhythmischen Sportgymnastik in der Kreissporthalle. In allen Altersklassen der Einzelgymnastinnen gingen die ersten Plätze an die TSG Tübingen, insgesamt standen im Einzel 7 Gold-, 3 Silber- und eine Bronze Medaille für die TSG Tübingen zu Buche. Bei den Gruppen gewann die TSG Tübingen zwei Silber und bei den Duos weitere zwei Goldme...