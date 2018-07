Gabelstaplerfahrer tödlich verunglückt

Beim Transport eines landwirtschaftlichen Arbeitsgerätes rangierte der Fahrer eines Gabelstaplers gegen 22.50 Uhr mit seiner angehängten Last in einer abschüssigen Hofeinfahrt. Da das Arbeitsgerät lediglich mit einem Zurrgurt befestigt war, kam dieses ins Pendeln. Dadurch stürzte der Gabelstapler um. Der Fahrer wurde dabei vom Sitz geschleudert und geriet mit dem Kopf unter den Überrollbügel. De Mann wurde eingeklemmt und zog sich schwerste Gesichtsverletzungen zu. Zwei hinzueilende Ersthelfer befreiten den 42-Jährigen. Er wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Dort erlag der Mann am Samstagmittag seinen Verletzungen. Zur Rettung und Versorgung des schwerstverletzten Mannes vor Ort waren am Freitag die Feuerwehr Ergenzingen und Eckenweiler mit fünf Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften im Einsatz, der Rettungsdienst mit einem Fahrzeug sowie die Polizei mit mehreren Streifenwagen.