Fußgängerin vom Auto erfasst

Schwere Verletzungen hat eine Fußgängerin am Montagnachmittag erlitten, als sie vor einem Bus über die Straße lief und von einem Auto erfasst wurde. Gegen 16.45 Uhr stand der Gelenkbus der Linie 2 an der ortsauswärtigen Haltestelle „Betzingen-Breitenbach“ in der Jettenburger Straße. Eine 28-Jährige stieg am mittleren Ausstieg aus dem Fahrzeug. Die Frau lief nach vorne und wollte vor dem Bus die Straße überqueren, ohne die etwa 30 Meter entfernte Fußgängerampel zu benutzen. Hierbei wurde sie von dem stadtauswärts fahrenden Audi einer 30 Jahre alten Frau erfasst. Sie war mit mäßiger Geschwindigkeit an dem Bus vorbeigefahren. Die Fußgängerin prallte bei der Kollision gegen die Windschutzscheibe und stürzte auf die Fahrbahn. Sie kam schwer verletzt in eine Klinik.