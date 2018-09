Form und Halle testen

In der Oskar-Kalbfell-Halle in Reutlingen testen die Bundesliga-Volleyballer des TV Rottenburg am Samstag (19 Uhr) gegen Volley Luzern nicht nur ihre Form, sondern auch das Spiel in einer Halle mit niedriger Deckenhöhe. Wie sie auch Ligagegner wie Lüneburg und Herrsching haben.Der Gegner, der Schweizer Erstligist Volley Luzern, ist in der vergangenen NLA-Saison Fünfter geworden in der Schlussplat...