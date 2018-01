Fahrzeug überschlug sich

Ein 57-jähriger Tübinger war gegen 21.40 Uhr mit seinem Ford Fusion auf der L 372 von Rottenburg in Richtung Wurmlingen unterwegs. Vor dem Ortsbeginn Wurmlingen kam er ohne ersichtlichen Grund nach links von der Fahrbahn und krachte in die Böschung. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass sich der Ford überschlug und auf dem Dach liegend im angrenzenden Grünstreifen zum Stehen kam. Der 57-Jährige und seine 49-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Beide mussten von der Feuerwehr Rottenburg, die mit fünf Fahrzeugen und 28 Feuerwehrleuten vor Ort waren, aus dem völlig demolierten Fahrzeug befreit werden. Sie wurden nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Da sich während der Unfallaufnahme Hinweise auf eine nicht unerhebliche Alkoholisierung des Fahrers ergaben, wurde sein Führerschein an Ort und Stelle beschlagnahmt. Der Sachschaden an seinem bereits älteren Fahrzeug wird auf etwa 1.000 Euro beziffert. Der nicht mehr fahrbereite Wagen wurde abgeschleppt.