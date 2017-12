Exhibitionist stand vor dem Bett einer Studentin

Am Sonntagmorgen gegen 6.30 Uhr drang ein Exhibitionist in einem Studentenwohnheim in der Charlottenstraße in das unverschlossene Zimmer einer 22-jährigen Frau ein und onanierte an deren Bett vor der Schlafenden. Anschließend verließ der Sittenstrolch das Studentenwohnheim. Der Täter war laut Polizei zwischen 20 bis 35 Jahre alt, 1,75 Meter groß, hatte eine kräftige Figur und trug mit schulterlanges Haar. Zeugen sollen sich beim Polizeirevier Tübingen unter der Telefonnummer 07071 / 9728660 melden.