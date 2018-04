Showdown in Sindelfingen Erster gegen Zweiter: TTC Ergenzingen spielt am Samstag um die Meisterschaft und den Aufstieg

Es ist angerichtet: Am Samstag um 18 Uhr fällt in der Schulsporthalle Sommerhofen in Sindelfingen die Entscheidung über die Meisterschaft in der Tischtennis-Verbandsklasse.