Im Gemeinderat wurde am 27. Februar die Gewerbe- und Handlungsstrategie der Stadt Rottenburg vorgestellt. Erstmalig in der Präsentation durch Imakomm waren die Ergebnisse eines neuen „ökologischen“ Gutachtens eingebunden. Die Frage, warum in diesem Gutachten zum Artenschutz nur die Gebiete Ähneshalde, Oberes Feld und Rottenburg-West untersucht wurden, nicht aber das Galgenfeld, wurde zweimal gestellt und blieb unbeantwortet. Dies ist deshalb erstaunlich, weil in der präsentierten Zusammenfassung das Galgenfeld mit den Ergebnissen dieses Gutachtens in Beziehung gesetzt wurde und – wen wundert es – ökologisch risikoärmer eingestuft wurde.

Wäre für das Galgenfeld ebenso eine gutachterliche Bewertung zum Artenschutz erstellt worden, wäre mit Sicherheit ein anders Ergebnis entstanden. Aber genau dies wollte man sehr wahrscheinlich vermeiden. Ähnliche methodische Verfahren begleiten den gesamten Entwicklungsprozess der Gewerbestrategie von Beginn an. Denken wir nur an die damalige Gemeinderatsklausur.