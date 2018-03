Endras nach Olympia-Silber: «Wird anstrengend»

Mannheim. «Momentan geht es für uns Schlag auf Schlag. Es ist schön, dass alle etwas von uns haben wollen zur Zeit. Langsam wird es aber schon ein bisschen anstrengend», sagte Torhüter Dennis Endras nach dem 2:0 der Adler Mannheim gegen die Kölner Haie. Die Müdigkeit sei in den letzten zwei Tagen «extrem hart» für ihn gewesen.

Erst am Montag waren die Silbermedaillengewinner der Winterspiele von Pyeongchang nach Deutschland zurückgekehrt. Am Freitag bestritten die Mannheimer Nationalspieler bereits wieder ihre zweite Partie in der Deutschen Eishockey Liga nach der Olympia-Pause. «Wenn der Kopf da ist, kommen die Beine auch irgendwann», sagte der frühere NHL-Profi Marcel Goc. «Ich wache noch in der Nacht auf, aber ich habe ja so manchen Jetlag in meiner Karriere durchlebt.»

Mit dem Prestigeerfolg gegen die Kölner Haie um Schlussfeier-Fahnenträger Christian Ehrhoff und dem zweiten Sieg binnen zwei Tagen verbesserten sich die Adler Mannheim in der DEL-Tabelle auf Platz sechs. Vor dem Hauptrunden-Abschluss an diesem Sonntag (14.00 Uhr) bei den Augsburger Panthern hat es das Team von Trainer Bill Stewart damit trotz einer lange enttäuschenden Saison in der eigenen Hand, direkt ins Playoff-Viertelfinale einzuziehen.

«Da gehören wir nach unserer Leistung in den letzten zwölf Spielen auch hin», sagte Endras mit Blick auf neun Siege aus den vergangenen zwölf DEL-Partien. Die Top Sechs der Hauptrunde haben ihren Platz im Playoff-Viertelfinale sicher. Die Teams auf den Rängen sieben bis zehn, darunter die Schwenninger Wild Wings, ermitteln in der ersten Playoff-Runde zwei weitere Viertelfinalisten.